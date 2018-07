Os fabricantes de celular venderam em 2010 302,6 milhões de smartphones em todo o mundo, um número 74,4% maior do que os 173,5 milhões comercializados no ano anterior, de acordo com um novo relatório da consultoria IDC, divulgado nesta segunda-feira, 7.

Somente no quarto trimestre, foram vendidos um terço dos smartphones comercializados em 2010: 100,9 milhões de unidades, uma alta de 87,2% em relação ao mesmo trimestre de 2009. Novas plataformas lançadas no fim do ano passado, como o Windows Phone 7 e o Symbian^3 (da Nokia) tiveram vendas ainda pouco expressivas. Foram vendidos 5 milhões de smartphones com Symbian^3 e 1,5 milhão de unidades de telefones com Windows Phone 7, da Microsoft, de acordo com o IDC.

Apesar de uma queda expressiva na participação das vendas, a Nokia ainda representou 28,3% dos smartphones vendidos no quarto trimestre (tinha 38,6% no quarto trimestre de 2009) e 33,1% no ano (tinha 39% em 2009). Em 2010, a empresa finlandesa trocou a presidência executiva, que foi assumida pelo norte-americano Stephen Elop, que no próximo dia 11 vai apresentar um plano de reestruturação que pode incluir mais demissões de executivos.

No ano, a Apple ficou com o terceiro lugar no ranking de maiores fabricantes de smartphones, mas ficou em segundo no último trimestre de 2010. O crescimento maior, porém, ficou por conta da Samsung, que vendeu 23 milhões de smartphones em 2010, 318.2% a mais que em 2009.

Maiores fabricantes de celular em 2010, por unidades vendidas e market share (participação)

Fabricante Unidades vendidas em 2010 (em milhões) Market Share em 2010 Unidades vendidas em 2009 (em milhões) Market Share em 2009 Variação no ano Nokia 100,3 33,1% 67,7 39,0% 48,2% Research In Motion 48,8 16,1% 34,5 19,9% 41,4% Apple 47,5 15,7% 25,1 14,5% 89,2% Samsung 23 7,6% 5,5 3,2% 318,2% HTC 21,5 7,1% 8,1 4,7% 165,4% Outros 61,5 20,3% 32,6 18,8% 88,7% Total 302,6 100,0% 173,5 100,0% 74,4%

Maiores fabricantes de smartphone no quarto trimestre de 2010, por unidades vendidas e market share (participação).

Fabricante Unidades vendidas no 4T/2010 (em milhões) Market Share no 4T/2010 Unidades vendidas no 4T/2009 Market Share no 4T/2009 Variação no ano Nokia 28,3 28,0% 20,8 38,6% 36,1% Apple 16,2 16,1% 8,7 16,1% 86,2% Research In Motion 14,6 14,5% 10,7 19,9% 36,4% Samsung 9,7 9,6% 1,8 3,3% 438,9% HTC 8,6 8,5% 2,4 4,5% 258,3% Others 23,5 23,3% 9,5 17,6% 147,4% Total 100,9 100,0% 53,9 100,0% 87,2%

FONTE: IDC