No mês de julho, 35,6 milhões de brasileiros, com idade a partir de 6 anos, assistiram a vídeos na internet, volume equivalente a perto de 85% do total da população online, segundo estudo da empresa de estatísticas da indústria digital ComScore, divulgado nesta sexta-feira.

A pesquisa apontou que, em junho e julho, meses da Copa do Mundo, 6,7 bilhões de vídeos foram assistidos por usuários de internet no Brasil. Se considerado apenas o mês passado, seis em cada sete internautas brasileiros assistiram a vídeos online.

“O consumo de vídeos online claramente se tornou parte essencial da experiência do consumidor digital no Brasil”, afirma o diretor-executivo da ComScore no Brasil e vice-presidente na América Latina, Alex Banks, em nota.

“Os brasileiros são usuários da internet altamente engajados, que ativamente procuram entretenimento online, então não é surpreendente ver a popularidade que os vídeos online têm alcançado recentemente”, acrescenta.

Segundo o executivo, a tendência de maior abrangência da conexão de banda larga deve elevar ainda mais o consumo de vídeos online no Brasil.

De acordo com o estudo, os sites do Google — liderados pelo YouTube — ocuparam a primeira posição no ranking dos mais acessados por internautas a procura de vídeos, com 28,3 milhões de espectadores.

A Globo ficou em segundo lugar, com 8,5 milhões de espectadores, seguida pelo UOL, com 5 milhões.

(REUTERS)