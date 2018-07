A expectativa – e também o suspense – era grande. “Harry Potter e O Enigma do Príncipe”, adaptação do sexto – e penúltimo – livro da saga escrita por J.K. Rowling para a telona, que estreia nesta quarta, 15, é o primeiro filme da série com uma cena, no caso a de abertura, em 3D. Na verdade, são mais ou menos 15 minutos de imagens no formato, que foram feitas para serem exibidas exclusivamente nas salas Imax.

Na manhã desta terça-feira, 14, o Link assistiu ao filme na primeira – e única – sala Imax do País, no Bourbon Shopping Pompeia. A sessão para a imprensa foi a primeira em que as aguardadas cenas em 3D foram mostradas. E elas são um arraso, pena que durem tão, tão pouco. Logo no começo do filme, quando o logo da Warner (produtora do filme) surge envolto em escuras nuvens, o tom da trama está colocado. Em seguida, na primeira cena do filme, alguns comensais da morte (grupo de feiticeiros liderados pelo vilão Voldemort) surgem voando no cinzento céu de Londres e, como um raio, fazem um rápido e vertiginoso rasante rumo as ruas da cidade inglesa.

O efeito de profundidade é de deixar qualquer um sem fôlego – mas tem mais. Quando finalmente os comensais chegam ao solo, eles começam a voar entre as movimentadas ruas, avenidas e becos londrinos, por vezes entre os carros, até chegarem ao seu alvo. A cena curta, dinâmica, eletrizante, joga o público em uma montanha russa de sensações e é, até agora, o mais claro vislumbre do potencial dessa tecnologia como uma forte ferramenta de atração para o cinema de massa. E que de fato pode tornar a experiência cinematográfica única.

Repito: essa cena isoladamente é bastante curta, cerca de dois minutos, mas o efeito é realmente impressionante. E aumenta ainda mais a elevada expectativa para a produção que promete ser um marco no uso dessa tecnologia, “Avatar”, de James Cameron. Será o primeiro filme do diretor desde “Titanic”, maior sucesso da história do cinema. Mas isso é assunto para outro post.

Voltando a Harry Potter, o filme estreia nesta quarta-feira, 14, em mais de 650 salas de todo o País. Algumas delas irão exibir o filme, em sessões especiais a partir das 0h01 (de hoje para amanhã). Entretanto, apenas a sala Imax irá exibi-lo nesta quarta-feira, data da estreia do longa, durante toda a madrugada e dia. As sessões começam às 0h01 e continuam às 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h e 21h – os ingressos estão à venda no site.

A experiência em Imax, entretanto, tem alguns pequenos senões. Além do ingresso, mais salgado, o filme está sendo exibido apenas na versão dublada. Afinal, não há tecnologia para legendas em 3D. Mas, pensando bem, o Imax não foi feito para legendas, a tela, que por aqui tem 14 metros de altura por 21 metros de largura, foi feita para impressionar e criar uma sensação de grande imersão. Com as legendas, em virtude do tamanho da tela, teríamos que praticamente escolher entre assistir ao filme ou ler as legendas.

Além disso, durante a projeção, o filme, que foi convertido digitalmente para o formato Imax, e não captado com as câmeras especiais Imax (como “Batman”, por exemplo, que teve algumas cenas filmadas no formato), não ocupa todo o espaço da tela, cerca de um metro na parte superior e na parte inferior ficam “sobrando”. Nada que atrapalhe o espetáculo.

Acompanhe durante a semana mais posts sobre a primeira – e única – sala Imax brasileira, que está completando sete meses e está cheia de novidades. Assine o nosso blog ou nos siga no Twitter para acompanhar.

