A Net, operadora de TV por assinatura e internet, anunciou a intenção de transmitir programação 3D no Brasil até o fim do ano. Segundo a empresa, toda a rede já estaria devidamente equipada para trafegar o sinal tridimensional.

Para reproduzir as imagens 3D, o assinante Net precisa de uma TV compatível com a tecnologia, e os óculos especiais. O conversor doméstico da Net já suporta a transmissão do conteúdo, que ainda é pouco presente na televisão mundial.

A estreia do formato na operadora de TV aconteceu neste carnaval, com o canal 750 reservado no Rio de Janeiro à transmissão em 3D do desfile das escolas de samba. Uma TV 3D e óculos especiais foram disponibilizados para os clientes do bar Baretto-Londra, no hotel Fasano Ipanema.

A Net ainda não confirmou o tipo do conteúdo que pretende distribuir em formato 3D, mas deu a entender no Twitter que, ao menos inicialmente, deve contar com jogos de futebol e eventos esportivos – como a Copa do Mundo no meio deste ano. O investimento, que ainda engloba TV digital e alta-definição, pode chegar aos 200 milhões de reais.