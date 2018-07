Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, usuários de 3G devem crescer 70% em 2012 e empresas não investiram o suficiente para atender a demanda

Mônica Ciarelli, da Agência Estado

RIO – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, previu nesta segunda-feira um crescimento de mais de 70% no usuários de 3G este ano. Segundo ele, a demanda continua muito aquecida e o serviço, ainda “congestionado”. O ministro voltou a reclamar que as empresas de telecom não conseguiram prever o atual ritmo de expansão do setor, o que se traduziu em investimentos menores do que o necessário para atender a procura.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Paulo Bernardo lembra, no entanto, que o volume de investimentos vem crescendo no segmento. Em 2011, o total investido chegou a R$ 21,7 bilhões, volume acima da média de R$ 17 bilhões dos últimos dez anos. Para este ano, a cifra de ultrapassar R$ 24 bilhões.

O ministro reforçou o coro do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, de que o serviço de banda larga em celular ainda deixa a desejar. Em julho, a Anatel suspendeu por 11 dias a venda de chips da TIM, Oi e a Claro.

Apesar de ainda enxergar deficiências, Bernardo ressalta que já é possível verificar avanços no serviço prestados pelas operadoras. Segundo o ministro, a entrada em operação da tecnologia 4G deve desafogar um pouco a rede 3G. Isso porque os primeiros clientes a migrar para o 4G são os que mais utilizam dados

Preços

Bernardo acredita que os preços no segmento de TV por assinatura devem passar por ajustes com o lançamento de serviços como do iniciado hoje pela Oi, que oferece combinações de banda larga de alta velocidade. Para ele, o segmento deve passar agora por um período de maior competitividade.

O presidente da Oi, Francisco Valim, também aposta em mais concorrência. “Para o setor de telecomunicações, guerra de preço é pleonasmo”, brincou.

O ministro reiterou o compromisso do governo de lançar em 2013 um plano de universalização de internet no País. Em sua opinião, o lançamento de mais TV por assinatura via internet deve facilitar esse trabalho.

O serviço de TV por assinatura da Oi vai começar a ser comercializado na Barra e na zona sul do Rio de Janeiro. Presente ao lançamento, o ministro brincou afirmando que iria dar um pitaco: “Se eu fosse vocês iriam também para a zona norte”, disse.Preços

Bernardo acredita que os preços no segmento de TV por assinatura devem passar por ajustes com o lançamento de serviços como do iniciado hoje pela Oi, que oferece combinações de banda larga de alta velocidade. Para ele, o segmento deve passar agora por um período de maior competitividade.