Ao menos 100 mil pessoas se reuniram no Cairo para pedir a renúncia do atual presidente Hosni Mubarak. Essa sexta-feira foi apelidada pelos manifestantes de o “dia da despedida”. Nesta tarde, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama discursou e fez comentários diretos a Mubarak. Obama o aconselhou a “ouvir o povo egípcio” e anunciou que negociações acerca de possíveis mudanças no país do norte africano já estão em curso.

Agradecimento do dia: em meio ao protestos nas ruas de Cairo, um grupo de manifestantes decidiu parar e agradecer à rede social Facebook, muito provavelmente pelo fato de grande parte das discussões e da organização das passeatas terem sido feitas pela rede. Com a mensagem “Thank You Facebook” escrita em um pedaço de papelão e muitos “paz e amor” dos seus companheiros, o egípcio passou o recado.

Aniversariante do dia: Hoje é aniversário do Facebook. Há sete anos era inaugurada a rede social que viria a se tornar a maior do mundo, com mais de 600 milhões de usuários. Desde o lançamento exclusivo para os alunos de Harvard até a indicação de A Rede Social, que conta a história de Mark Zuckerberg, ao Oscar, foram sete anos bem movimentados e de crescimentos impressionantes. A revista Wired compilou alguns dos principais acontecimentos na história do Facebook ao longo dos últimos anos (em inglês), vai conferir.

Perfil de Zuckerberg na rede social precursora do Facebook, o Friendster

O recorde do dia: Dan Mead, CEO da Verizon, anunciou que em apenas duas horas de pré-venda online do iPhone 4 um recorde foi alcançado. “Foi o primeiro dia de vendas de maior sucesso da história da empresa”, disse ele sem revelar números.

O reconhecimento do que todos já sabiam do dia: Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, na NBR TV, Paulo Bernardo, das Comunicações, reconheceu que a telefonia no Brasil é muito cara e afirmou que o ministério está conversando com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para criar uma regulação sobre os preços e “impor limites”.

Mais taxas sobre eletrônicos do dia: Fernando Pimentel, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirmou hoje que o país estuda aumentar a carga tributária sobre vários tipos de produtos importados, que vão de couro a eletroeletrônicos. “A partir de agora, teremos uma prática de defesa comercial , algo que todos os países praticam. Antes, nós já fazíamos mas não com essa ênfase com que vamos fazer a partir de agora”, disse Pimentel. A equipe criada pelo ministério irá analisar os produtos importados e compará-los com os semelhantes feitos no Brasil.

Menos taxas sobre eletrônicos do dia: após se reunir com membros do governo o presidente da associação de Indústria Elétrico-Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, disse que o governo apoiará a MP 517 que estenderá benefícios da lei de incentivo à inovação, conhecida como Lei do Bem, para a produção de tablets no Brasil.

O livestreaming do dia: O dono do Keyboard Cat retomou suas produções artísticas. Dessa vez, com um filme (trailer abaixo). Exit Through the Pet Shop é uma paródia do longo sobre o artista britânico Banksy, Exit Through the Gift Shop. O dono do Bento (esse é o verdadeiro nome do Keyboard Cat, sabia?) passou o dia na frente de uma câmera que transmitia tudo ao vivo pela internet.

3D do dia: Uma empresa de publicidade japonesa faz experimentos curiosos em seus laboratório. Um dos preferidos dos rapazes é projetar imagens a partir de dispositivos comuns em objetos geometricamente desenhados obtendo cenas tridimensionais, feito um holograma. Foi o que fizeram usando esse Samsung Galaxy S e uma pirâmide de vidro, obtendo imagens 3D, independente da posição do observador.