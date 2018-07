Um dos vídeos mais vistos do dia foi o incêndio na tubulação de gás em um cruzamento novaiorquino na noite de ano-novo.

O crescimento impressionante do Facebook do dia: 750 milhões de fotos em um fim de semana. Esse são os números apresentados pelo Mashable sobre a impressionante atividade dos usuários da rede social no último fim de semana do ano. O serviço de hospedagem de fotos do Facebook é uma das ferramentas mais populares da rede social. Seu sistema foi alvo de diversas modificações e melhorias ao longo de 2010.

O concorrente do Facebook que segue perdendo espaço do dia: Os boatos sobre a venda do MySpace continuam circulando forte no meio empresarial. A NewsCorp já afirmou com todas as letras que deseja se desfazer da rede social o mais rápido possível – até o fim de 2011 seria o plano. O maior empecilho da venda até agora é a falta de possíveis compradores interessados…

O meme do dia: O ator James Van Der Beek ficou conhecido pelo personagem-título na série Dawson’s Creek. Após uma década, James viu seu trabalho reaparecer na internet de forma não muito lisonjeira: em um gif animado onde o protagonista chora o fim de seu primeiro namoro, vivido por uma Katie Holmes pré-cientologia.

O ator abraçou a piada, e junto à trupe de comediantes do Funny or Die, lançou um site com diversos gifs animados de suas expressões faciais, a serem utilizados em qualquer ocasião apropriada. O nome do site não poderia ser mais adequado: JamesVanDerMemes.