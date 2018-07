De cada dez executivos brasileiros, quatro acham que presença no Twitter ou Facebook não traz nenhum benefício

SÃO PAULO – Ao contrário do que pode aparentar, o uso das redes sociais não é uma unanimidade entre os empresários brasileiros. Segundo levantamento da consultoria Maksen, 40% dos executivos do País acham que ter presença no Twitter ou Facebook não traz nenhum benefício para seu negócio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Segundo a consultoria, para esses executivos “o investimento não compensa os riscos da companhia estar presente nas redes sociais”. O diretor da Maksen no Brasil, Sérgio do Monte Lee, acredita que o principal problema é o uso incorreto das redes sociais pela maior parte das empresas.

De acordo com os dados da consultoria, 42% das empresas têm páginas “estáticas”, que não interagem com os clientes (considerado o maior benefício das mídias sociais). Outros 11% não atualizam com frequência as informações de suas páginas.

Lee classifica de “visão conservadora” essa postura. Para ele, “é preciso entender que uma utilização correta e consciente das redes sociais, alinhada com a estratégia da empresa, acarreta benefícios tanto para clientes como para colaboradores”.