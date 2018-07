Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) afirma que os terminais de acesso à internet de banda larga aumentaram para 40,9 milhões no mês de abril. Em relação com o mesmo mês do ano passado, o País teve 14,2 milhões de novos clientes, uma evolução de 53,2%.

O estudo leva em conta acessos à banda larga fixa e também móvel, considerando como dispositivo de alta velocidade todo celular com conexão 3G. Somente na banda larga móvel, o crescimento foi de 77,4% no período analisado.

O número de modens subiu de 5,2 milhões para 6,4 milhões, representando um aumento de 23%, enquanto o números de celulares 3G saltou de 9,2 milhões para 19,1 milhões (107%).

Da mesma forma, a velocidade das conexões também teria aumentado significativamente entre os anos de 2008 e 2010, passando de média de 1 megabit por segundo (Mbps) para 1,7 Mpbs, segundo dados colhidos de uma pesquisa da consultoria Teleco.