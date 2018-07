Cerca de 4,5 milhões de brasileiros trocaram de operadoras de celular em 2010 e mantiveram seus números de telefone. As informações são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), entidade reguladora da portabilidade numérica (a possibilidade de trocar de empresa sem ter que ceder o número fixo ou móvel).

O aumento foi de 3,8% em relação a 2009, o primeiro ano do serviço no País. A portabilidade numérica entrou em vigência no primeiro dia de setembro de 2008, gradualmente sendo implementada até 2 de março de 2009, quando já atingiu todo o Brasil.

Em 2010, no serviço móvel, a portabilidade numérica apresentou recorde de migrações no mês de dezembro, com 300 mil transferências efetuadas. Na telefonia fixa, dezembro também ficou com o pico – 163 mil transferências.