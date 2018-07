O 4chan não perdoa. Desta vez, a nova vítima de um ataque orquestrado dos membros do fórum foram os sites da RIAA e da MPAA, associações antipirataria da indústria cultural.

O ataque, do tipo DDoS (em que vários acessos ao mesmo tempo provocam a derrubada do site), foram supostamente uma resposta a ataques semelhantes sofridos por sites de compartilhamento de arquivos.

Milhares de usuários do 4chan e simpatizantes reuniram os esforços para o ataque, que foi feito com o software Low-Orbit Ion Cannon (LOIC). O programa permite que se abarrote um servidor com dados — e, quando usado por centenas de usuários, fica quase impossível combatê-lo.

O alvo original da “Operação Vingança” (ou no original “Operation Payback” foi a AiPlex Software. A empresa indiana especializada no combate à pirataria é pequena, mas fez barulho. Ela recentemente admitiu atacar vários sites de compartilhamento — inclusive o Pirate Bay — com a mesma tática DDoS.

Só que o alvo foi fácil demais — um usuário experiente conseguiu derrubar o site da empresa sozinho em poucos o minutos. Então o 4chan se voltou contra o site da MPAA.

Depois, o site da RIAA ficou por fora do ar; e, por último, o 4chan fez um Googlebomb (quando um resultado de buscas do Google é alterado) com a frase “Robert Pisano MPAA CEO arrested for child molestation” (Robert Pisano, CEO da MPAA, preso por molestar crianças).

Os sites saíram do ar e logo voltaram, mas n a tarde de segunda-feira, 20, ainda era impossível acessar os sites da RIAA e MPAA. A empresa de segurança Panda Securuty classificou a ação como o “futuro dos cyber protestos”.