Site de troca de imagens que gerou memes e foi a primeiro “ponto de encontro” do Anonymous completa uma década

SÃO PAULO – Você pode até nunca ter entrado no 4chan, “o canto mais obscuro da internet”, ou não saber do que se trata o site, mas com certeza já se deparou com algum de seus resultados ao navegar pela rede.

Berço de muitos memes e muito usado pelo grupo Anonymous para organizar suas primeiras ações, o site criado por Christopher Poole (conhecido como m00t), completa sua primeira década de existência nesta terça-feira, 1.

O fato foi celebrado pelo inventor do site em sua conta pessoa no Twitter.

Toasting @4chan‘s 10th anniversary from 37,000 feet. Thanks for ten amazing years, everyone. pic.twitter.com/k9wB7lzQro — moot (@moot) October 1, 2013

O perfil do 4chan, por sua vez, deu destaque à coincidência da data com o momento em que o governo dos EUA encontra-se paralisado com a não-aprovação do Orçamento do próximo ano fiscal do país.

Flattered the United States government shut down in recognition of 4chan’s 10th birthday. Thanks, Congress! — 4chan (@4chan) October 1, 2013

“Lisonjeado que o governo dos Estados Unidos fechou em reconhecimento ao décimo aniversário do 4Chan. Obrigado, Congresso!”, diz a mensagem.

Criado em 2003, o 4chan funciona como um site de troca de imagens e discussões na qual o usuário pode se manter anônimo. Um dos segredos para seu sucesso é a falta de armazenamento: todo o arquivo do site é jogado fora a cada 24 horas. Isso faz com que seu conteúdo seja inevitavelmente efêmero, mas evita problemas judiciais para a organização.

De acordo com estimativas de sua equipe, o 4chan é acessado por 22,5 milhões de pessoas diariamente. Em 2011, Christopher Poole, o criador do 4chan, veio ao Brasil para o youPIX e conversou com o Link.