O criador do fórum de imagens 4chan, Christopher Poole, conhecido como M00t, deu uma palestra em fevereiro deste ano no evento TED (sobre tecnologia, entretenimento e design) e a íntegra de sua fala foi disponibilizada online pelo site do evento nesta quinta-feira, 3.

(O vídeo permite habilitar legendas em inglês)

Moot falou sobre como a dinâmica anônima de seu fórum não serve só para criar memes e promover ataques – pode funcionar como uma forma de crowdsourcing. “Nós estamos nos movendo em direção a uma era de redes sociais, de precisar identidade, de sacrifício da nossa privacidade. E fazendo isso, estamos perdendo coisas valorosas.”