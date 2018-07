Parece que esta quarta-feira (6) vai ser um dia conturbado para os censores do YouTube, que tiram do ar vídeos que não cumprem os parâmetros do site. Responsável pela maioria dos memes da internet, o site 4chan promete encher a página de vídeos pornográficos, em um ataque motivado pela suspensão da conta do usuário Lukeywes1234. Vale lembrar que o imageboard, um dos sites mais populares do mundo, já hackeou um e-mail da candidata à presidência dos EUA Sarah Palin, o Google e uma eleição da revista Time.