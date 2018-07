Mark Zuckerberg visitou a Colômbia pela primeira vez. FOTO: AP Mark Zuckerberg visitou a Colômbia pela primeira vez. FOTO: AP

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg anda mais interessado do que nunca em interagir com o público. Seu novo hobby é promover sessões públicas de perguntas e respostas nas quais qualquer pessoa pode participar e fazer perguntas.

Ontem, o fundador do Facebook realizou uma dessas sessões na Colômbia, onde lançou um aplicativo de acesso gratuito à internet. E fez uma série de declarações curiosas sobre o Facebook, a concorrência e sobre ele mesmo.

Ele não é um entusiasta do Google Glass

Sergey Brin, do Google, e estilista Diane von Fustenberg usam óculos Google Glass em desfile. FOTO: Reuters Sergey Brin, do Google, e estilista Diane von Fustenberg usam óculos Google Glass em desfile. FOTO: Reuters

Ao ser questionado sobre como a tecnologia está mudando e o impacto de inovações como o Google Glass, Zuckerberg deu a seguinte resposta: “Entre dez e quinze anos, eu acho que podemos imaginar que existirá outra plataforma que não seja apenas a móvel”, disse. “Nós teremos algo que nós também poderemos vestir, talvez se pareça com um óculos normal e não tenha um visual estranho como algumas das coisas que existem hoje”, disse.

Ele acredita que a realidade virtual ainda tem muito o que evoluir

Apesar de ter comprado a empresa criadora dos óculos de realidade virtual Oculus Rift, Zuckerberg disse que a realidade virtual ainda tem muito o que evoluir. “Vocês todos se lembram como os primeiros smartphones eram terríveis. E este é o estágio no qual estamos agora com a realidade virtual e a realidade aumentada.”

Ele falou sua visão sobre o futuro das redes sociais

Ao ser questionado sobre como o Facebook será daqui a dez anos, Zuckerberg aproveitou para falar sobre a sua visão para o futuro das redes sociais em geral. Segundo ele, haverá muito mais pessoas com acesso à internet em dez anos, nós vamos nos comunicar com amigos muito mais por fotos e mensagens de texto do que por outras interfaces da web, e que o futuro da computação envolve a realidade aumentada, longe de distrações.

Ele não gosta dos mitos sobre a criação de startups

Cena do filme “A rede social”. FOTO: Divulgação Cena do filme “A rede social”. FOTO: Divulgação

Zuckerberg disse não gostar da forma como a mídia retrata a história do Facebook, como se ele tivesse criado tudo sozinho. “Muitas vezes, a imprensa faz parecer que uma pessoa ou um número pequeno de pessoas fizeram algo sozinhas. Me incomoda um pouco quando as pessoas dizem que eu criei o Facebook. Sim, eu e milhares de outras pessoas”, afirmou.

Ele é fã da Shakira

Essa foi a primeira visita de Zuckerberg à Colômbia. E ele não resistiu a fazer um elogio para uma das cantoras colombianas mais famosas do mundo. “Sou um grande fã da Shakira”, disse. “Um grande fã mesmo”.