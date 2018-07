5 de janeiro

Janeiro começou agitado no mundo digital em 2011. A Consumer Electronics Show, em Las Vegas, é a primeira grande razão: com todas as grandes empresas de tecnologia representadas de uma forma ou de outra na feira, é inevitável que o evento funcione como a maior prévia do que vem por aí ao longo do ano. E olha que a CES só começa amanhã!

05/01/2011 | 23h17