Tentativa de recompensa do dia. Coincidência ou não, semanas depois dos ataques à PSN, a Sony divulgou nesta quinta-feira que vai baixar em R$ 400 o preço do seu console PS3, no modelo Slim com HD de 160GB. De R$2.000, o videogame agora é encontrado por R$1.599 na loja oficial da Sony e sites parceiros, como Americanas e Submarino. Os valores mais baixos devem durar somente até 31 de julho.

Vídeo do dia. O Google Tradutor pedindo uma pizza.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1w2cb5I9tBI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Avanço empresarial do dia. A Samsung cresceu, superou a líder de longa data Nokia e passou a ocupar o primeiro lugar no mercado de celulares da Europa Ocidental neste primeiro trimestre.

Recuo empresarial do dia. No último trimestre, o conglomerado News Corp perdeu mais de U$ 10 milhões com o The Daily, o jornal exclusivo para iPad anunciado por Rupert Murdoch em fevereiro.

Tentativa de acordo empresarial do dia. O Facebook e o Google estariam, separadamente, considerando um acordo com o Skype após o serviço de ligações via internet ter atrasado sua oferta pública inicial de ações. Os planos do Facebook incluiriam uma aquisição e os do Google, a formação de uma joint-venture.

Infográfico do dia: As perguntas no Twitter são respondidas?