Em relação a outubro do ano passado, crescimento foi de mais de 68%, segundo Associação Brasileira de Telecomunicações

BRASÍLIA – O número de acessos em banda larga no Brasil chegou a 53,9 milhões em outubro, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). O dado revela um crescimento de 68,4% em relação a outubro do ano passado, quando havia no País 32 milhões de acessos.

O ritmo de ativação da banda larga já é de mais de um novo acesso por segundo. Somente em outubro, segundo a Associação, foram ativadas 3,2 milhões de conexões, 66% acima da média mensal de 2011, que é de 1,9 milhão.

O levantamento da Telebrasil mostra que, de janeiro a outubro deste ano, 19,5 milhões de novos assinantes se somaram à base de clientes, um crescimento de 64% em relação aos 10 primeiros meses do ano passado, quando 11,9 milhões de novas conexões foram ativadas.

Do total de 53,9 milhões de acessos alcançados em outubro, 16,3 milhões são de conexões em banda larga fixa e 37,6 milhões em banda larga móvel. A banda larga fixa ampliou sua base de clientes em 3 milhões de acessos nos últimos 12 meses, o que representa um crescimento de 22,4% frente a outubro de 2010.

Já o número de acessos em banda larga móvel dobrou nos últimos 12 meses, com acréscimo de 18,9 milhões de novos acessos, o que resulta num incremento de 101,1% no período. Do total de conexões móveis, 7,4 milhões são de modems e 30,2 milhões de celulares de terceira geração (3G) que permitem conexão à internet.

Segundo a Telebrasil, a cobertura 3G está “muito além das obrigações” que deveriam ser cumpridas pelas empresas. De acordo com a Associação, a cobertura das redes de 3G este ano já é quase o dobro da meta definida para 2013. Pelo edital da licitação desses serviços, a banda larga móvel deveria ser disponibilizada em 928 municípios até abril de 2013. Este mês as redes já estão em mais de 1.795 municípios, que concentram 78% da população brasileira, informa a Telebrasil.

Além disso, segundo a Associação, 60% dos usuários podem optar entre pelo menos duas prestadoras de banda larga móvel. “Neste ano, já foram ativados mais de 500 municípios com tecnologia de 3G, com a instalação da banda larga em mais de um município por dia”, diz texto distribuído à imprensa pela Telebrasil.

/ Agência Estado