As empresas brasileiras são mais rígidas do que no resto do mundo. Segundo uma pesquisa da empresa de recursos humaos Manpower, 55% das companhias do Brasil têm políticas de controle de acesso a redes sociais.

No mundo, a média é de 20%. Nos EUA, por exemplo, apenas 24% das empresas restringem o acesso à redes sociais. Na Holanda, a proibição é de 13% e, na Suécia, 7%. O país mais liberal é a Polônia: 99% das empresas permitem o acesso livre à internet.

No Brasil, a pesquisa apontou que a área mais rígida é a de finanças – 81% das empresas controlam os funcionários -, seguida por transportes (65%), administração pública e educação (58%).

