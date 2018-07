O Ibope Nielsen Online publicou nesta segunda, 8, um estudo sobre a audiência de sites de compra coletiva a partir de visitantes únicos (ou seja, não importa quantas vezes um IP acesse o site, a pesquisa conta como apenas um acesso). Segundo o relatório, em junho, a audiência era de 1,7 milhões de usuários. De julho a setembro (5,6 milhões, equivalente a 14% do usuários totais de internet), houve um aumento de cerca de 231%.

Sites de compras coletivas são portais que agregam ofertas de diferentes lojas e prestadores de serviço e, sob a condição de ter um mínimo de compradores, oferecem seus produtos com descontos que muitas vezes passam dos 50%. Esse modelo de negócio começou a embalar em março, com o surgimento do Peixe Urbano, e hoje virou mania, além de algo muito lucrativo para os donos dos sites.

O público masculino é o que mais visita esse tipo de site. Superam as mulheres em quase 8 pontos percentuais (53,8% a 46,2%). Além disso, a maioria dos acessos são feitos por adultos de 25 a 34 anos (38,3%).

O instituto de pesquisa divulgou também o número de usuários totais com acesso à internet. No Brasil, cerca de 51,8 milhões de pessoas tem contato com a internet no domicílio ou no trabalho. Quando considerados usuários ativos, o índice é de 40,6 milhões, número que teve um aumento de mais de 5 milhões quando comparado a setembro de 2009 (35,5 milhões).

O tempo despendido, por usuário, no mês de setembro foi de 67h08 min, cerca de 18 minutos a menos que em agosto.

GRÁFICOS/FONTE: IBOPE NIELSEN