Cinco opções para visualizar e comentar fotos sem usar smartphones ou tablets – nem conexão 3G

SÃO PAULO – O Instagram é uma rede de compartilhamento de fotos feita para o celular. Tudo funciona redondo e adaptado à mobilidade e às telinhas dos iPhones e Androids. Quem tem outros aparelhos fica de fora; e quem está sem acesso ao celular também ficaria, a rigor, sem saber o que seus amigos estão postando.

O site já alterou sua interface para web - ficou menos charmosa, mas também mais funcional. Agora é possível curtir e comentar em fotos pelo browser, embora ainda não dê para acompanhar o que os contatos estão postando. Não oficialmente. Conheça alternativas:

1. Instadash. É uma interface web bem limpa e simples. Ela transforma o feed linear em quatro colunas de fotos e suas informações – quem as curtiu e os comentários. A interação é a mesma do Instagram: permite curtir, comentar e acompanhar os posts dos amigos e o que está popular no momento.

2. Pinstagram. O mashup de Pinterest com Instagram resultou em um site bem bonito. Seus criadores tiveram uma boa ideia: aproveitar a interface do Pinterest, voltada para o compartilhamento de imagens, com o conteúdo do Instagram. Ficou bonito e funcional. Permite comentar e curtir as fotos.

3. Web.stagram. Não é tão bonito quanto o Pinstagram, mas tem as mesmas funções: permite visualizar o feed, curtir e comentar. A interface, porém, deixa a desejar – é poluída, há excesso de emoticons e lentidão nas respostas. Tudo bem: o site foi o primeiro a fazer a interface para web, no início de 2011.

4. Instagrille

Requer download e instalação – o que, convenhamos, já é uma desvantagem em relação aos concorrentes. Mas ele é leve e bem bonito. As imagens são disponibilizadas em uma interface limpa e é possível interagir comentando e curtindo as fotos. O software lançou uma versão melhorada que permite acessar as imagens postadas ao redor e também fazer download das fotos, além de compartilhá-las no Twitter e Facebook. Roda em Windows (a partir do XP).

5. Instabrowser

A extensão para Chrome tem um só propósito: ser um visualizador para o Instagram dentro do Chrome. Clicando no ícone – uma pequena máquina fotográfica na barra de ferramentas -, o Chrome abre uma janela com o feed do Instagram exatamente como é exibido no celular.

