Alguns não foram apenas inovadores, mas se provaram populares com todo tipo de usuário

SÃO PAULO – Não é fácil escolher cinco aplicativos entre os milhares que fazem parte da nossa vida atualmente. Até porque os apps atendem a necessidades diferentes de pessoas diferentes. Alguns deles, porém, não foram apenas inovadores, mas se provaram populares com todo tipo de usuário.

1. Waze

Eleito o aplicativo do ano para iPhone pela Apple, o Waze cruza GPS com rede social. Ele sugere a melhor rota com base na situação atual do trânsito, informada em tempo real por seus mais de 30 milhões de usuários pelo mundo. Alertas podem ser enviados sobre engarrafamentos, radares, acidentes, postos policiais e obras. Além de integração com Facebook e Foursquare, o Waze também permite contato direto com outros usuários. Leia mais.

2. SongPop

A febre em torno desse jogo de trivia musical teve a efemeridade de um hit pop de verão. Se hoje pouco se fala nele, há seis meses era inescapável. Em agosto, chegou a 20 milhões de inscritos e 4 milhões de jogadores diários. O SongPop ficou em primeiro na lista do Facebook de jogos mais bem avaliados pelos usuários em 2012. Leia mais.

3. Dropbox

O serviço de compartilhamento e guarda de arquivos bateu a marca de 100 milhões de usuários em 2012, se tornando o mais conhecido do setor. A empresa vale hoje cerca de US$ 4 bilhões. O DropBox oferece 2 GB de espaço gratuitos, expansíveis para 50 GB (por US$ 10) ou 100 GB (US$ 20). Leia mais.

4. Google Now

Quando saiu a versão 4.1 (Jelly Bean) do sistema Android em agosto, pouco se falou sobre um novo recurso chamado Google Now. O serviço é um mecanismo de busca por voz, mas que se propõe a organizar a vida do usuário também, avisando sobre tempo, trânsito, transporte e esportes. Comendo pelas beiradas, o Google Now acabou conquistando os usuários de Android e agora muitos já não sabem atravessar o dia sem ele. Leia mais.

5. Instagram

Um aplicativo que dispensa apresentações. Alguns números e fatos que traduzem seu sucesso: 100 milhões de usuários em setembro de 2012; mais de um milhão de downloads no dia de estreia de sua versão para Android; US$ 1 bilhão pago pelo Facebook para comprar o app; uma geração inteira que pegou gosto por tirar fotos “artísticas”… Leia mais.

