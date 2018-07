Aplicativos fazem download diretamente no celular ou remotamente com o desktop

SÃO PAULO – Os aplicativos de torrents para celular e tablet podem te ajudar a encontrar os últimos torrents, controlar os downloads que acontecem no seu desktop ou baixar conteúdo para o próprio dispositivo. Conheça cinco opções disponíveis para Android, iOs e Windows Phone.

1. µTorrent Remote

Com este aplicativo você poderá controlar todos os downloads que estão no µTorrent do seu desktop – adicionar, apagar, iniciar ou parar qualquer torrent. Basta configurar o acesso remoto na sua versão para desktop – veja o guia (em inglês). Android/Windows Phone

2. aTorrent BETA

O aTorrent é a opção para quem procurar baixar conteúdo diretamente para seu dispositivo móvel. Disponível só para Android, ele pesquisa conteúdo diretamente no app. Os usuários já podem ajudar a disponibilizar a tradução para português. Gratuito.

3. µTorrent Remote no iOS

A única forma de ter o µTorrent Remote no iOS é utilizando o macete divulgado no blog do app. Vá ao endereço https://remote.utorrent.com utilizando o navegador Safari e clique no botão “Compartilhar” na parte inferior do navegador. Em seguida, escolha “Adicionar à Tela Início”, para criar um atalho na tela inicial do dispositivo.

4. iTransmission

Outra opção para usuários do iOS, porém necessita que seu aparelho tenha jailbreak. Com o iTransmission basta ter o link de algum torrent localizado em algum indexador. O app tem código aberto.

5. EZTVDroid 2ß

Este aplicativo atualiza remotamente as listas dos últimos programas de televisão que foram postados no site da EZTV. A partir dele você pode transferir a listas para baixar no uTorrent ou Transmission e controlar o download a partir dele. Gratuito.