Veja cinco ferramentas para fazer o download de conteúdo hospedado em sites de streaming

SÃO PAULO – O streaming pode até ser o futuro da música — sites como YouTube, Soundcloud e Grooveshark sempre matam a nossa vontade de ouvir determinado disco ou som — mas a verdade é que, em muitos casos, nada supera a posse do arquivo .mp3. Nem que seja só para ouvir a música no celular.

A boa notícia é que há várias ferramentas que permitem que o usuário faça download que arquivo transmitido em streaming. É uma boa ajuda para quem precisa de uma faixa específica, e vai utilizá-la em um ambiente onde não há conexão com a internet.

Confira as opções:

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

1. Offliberty. É uma ferramenta dedicada às “pessoas offline”. Simples, fácil e direto ao ponto. Basta colocar a URL de onde está o streaming — pode ser o link para o vídeo no YouTube ou a página no Soundcloud — que ele faz a conversão e retorna o link para baixar o arquivo. No caso do YouTube é possível escolher entre baixar o arquivo .mp3 ou o vídeo.

2. SoundcloudMp3.com. Seu funcionamento é parecido com o Offliberty: basta inserir o link do som em questão (no caso, o streaming deve estar no Soundcloud) e ele retorna o link para download direto do mp3. Mais simples, impossível.

3. FetchMp3. Dedicado ao YouTube, o FetchMp3 transforma vídeos do YouTube em arquivos .mp3. Também é simples e rápido — basta inserir a URL do vídeo no espaço indicado para conseguir o arquivo offline.

4. SoundCloud Downloader. Como o nome sugere, a ferramenta é dedicada ao SoundCloud. É um plugin instalado no browser (Chrome, Firefox ou Opera) que permite que se baixe qualquer música no SoundCloud — mesmo as que não estão oficialmente para download. O botão “download” aparece em todas as faixas.

5. YouTube Downloader. É um software que permite que se baixe os MP3 de vídeos do YouTube. O problema é que é preciso primeiro baixar o software, o que coloca o programa em desvantagem em relação aos outros. Mas fica o registro: