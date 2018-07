Cada vez mais instituições estrangeiras e brasileiras disponibilizam aulas completas em vídeo

SÃO PAULO – A internet é o território do conhecimento aberto e descentralizado e as grandes universidades do mundo perceberam isso. Cada vez mais instituições disponibilizam cursos abertos e gratuitos para quem tiver disposição de acompanhá-los.

Online, é possível assistir a aulas das mais renomadas universidades do mundo, como Yale, Harvard e Columbia, e do Brasil, como USP e Unicamp. Alguns cursos tem fóruns de discussão com a participação dos professores, lição de casa e provas finais. Veja cinco sites para estudar online:

1. edX

Nesse site estão três das maiores universidades americanas: MIT, Harvard e Berkeley. Ao juntar suas versões “X” (plataformas online), pretendem aumentar o número de instituições participantes e disponibilizar mais cursos. A inauguração foi no segundo semestre de 2011 e, por enquanto, a edX é gratuita. Certificados são emitidos para quem assistir às aulas e fizer as tarefas pedidas em cada curso.

2. Coursera

É uma das melhores e mais completas plataformas de cursos online. Reúne 33 universidades renomadas de vários países da América, Europa e Ásia. Atualmente, conta 195 cursos e 1,5 milhão de inscritos. As aulas são em vídeo. É um dos únicos que pede tarefas, aplica provas e dá feedback aos alunos.

3. Univesp

A Univesp é ligada ligada ao Governo do Estado de São Paulo e tem conteúdo da USP e Unicamp. É possível assistir a aulas de oceanografia, história, cálculo, física e economia, entre outros assuntos. Cursos da Pinacoteca do Estado também estão disponíveis na página da Univesp. Não tem ferramentas de avaliação dos alunos nem lição de casa. Possui um canal no Youtube.

4. Open Yale Courses

A Yale tem um site próprio, com 42 cursos básicos de introdução a vários assuntos. Todas as aulas foram gravadas na própria universidade em vídeo de alta resolução, áudio e transcrição em texto. O aluno online tem acesso a uma lista de leituras sugeridas, às provas e trabalhos pedidos no curso presencial.

5. Veduca

Plataforma voltada ao público brasileiro, tem 238 cursos em vídeo de 10 universidades americanas, uma do País de Gales, da Universidade de São Paulo (USP) e conteúdo do TED. As matérias vão de administração de empresas à química e religião. Para alguns usuários, a falta de legendas em português na maioria dos vídeos pode ser um problema.