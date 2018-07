SÃO PAULO – O primeiro turno das eleições acontece neste fim de semana, mas muitos eleitores ainda não sabem em quem votar. Para presidente, o índice de pessoas que não sabe qual nome vai colocar na urna é baixo, apenas 5% (ainda que isso represente alguns milhões de cidadãos). Para governador, essa faixa já fica na região dos 10% em diversos estados, o mesmo que para candidatos ao Senado.

Para os cargos de deputado federal e estadual, porém, a situação é bem diferente. E muito pior. O Ibope/Datafolha revelou, por exemplo, que apenas 12% dos eleitores no estado de São Paulo sabem dizer em quem votarão para deputado federal. O baixo índice de escolha se repete pelo País afora. Na Bahia e no Ceará, por exemplo, cerca de 2/3 dos eleitores não fazem ideia em quem votarão para esses cargos.

Com um total de 7.140 nomes se candidatando às vagas das casas legislativas, o processo de escolha não é simples. Sobram opções e falta informação sobre quem se melhor encaixa no perfil buscado pelo eleitor.

Uma porção de plataformas na internet se propõem a ajudar o cidadão nesse momento crucial, seja para encontrar um candidato compatível com suas ideias e opiniões ou mesmo para avaliar se o candidato já escolhido merece seu voto. O Link listou cinco boas ferramentas que podem contribuir para uma decisão mais embasada. Todas estão disponíveis apenas para web.

Extrato parlamentar

Ferramenta de “afinidade política” que quer ajudar a decidir candidatos a deputado federal com base nas posições do usuário em diversas questões, da política de cotas raciais aos benefícios para a Zona Franca de Manaus. Conforme o resultado das perguntas feitas, o site sugere diversos candidatos alinhados com essas opiniões. No teste feito pela reportagem, a ferramenta sugeriu mais de 10 candidatos, de partidos variados, entre eles PT, PSDB e PTB. O site também traz informações sobre leis e projetos citadas no questionário. Acesse aqui.

Eleição transparente

Criada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), esta ferramenta reúne dados das mais de 150 ações judiciais motivadas pelas eleições. É possível visualizar as informações sob vários recortes, como partido, estado da federação e cargo. Boa parte das ações diz respeito a conteúdo considerado difamatório pelo candidato ou seus aliados. O projeto auxilia, por exemplo, o eleitor a ponderar a coerência de um candidato que se diga defensor da liberdade de expressão enquanto processa um jornal ou site. Acesse aqui.

Newsletter Incancelável

Neste site, você informa quais os candidatos em quem pretende votar, de presidente a deputado estadual. Com isso, passa a receber um boletim com as notícias mais relevantes sobre eles pelos próximos quatro anos. Serve para monitorar se os candidatos fizeram jus a seu voto, sendo um bom recurso para depois das eleições e que já vai montando uma base de informações para a próxima eleição. Acesse aqui.

Quem Quer Virar Excelência

Parte do projeto Excelências, que monitora atividade de políticos, do site Transparência Brasil, esta ferramenta apresenta informações biográficas e históricas sobre todos os candidatos. Traz também a lista de financiadores das campanhas dos candidatos. Acesse aqui.

Votelab

Da mesma equipe do Vote na Web, este site permite descobrir candidatos com posicionamentos parecidos com os do eleitor. Primeiro, um questionário de 20 perguntas sobre temas variados deve ser respondido pelo usuário. Depois, os algoritmos do site cruzam essas respostas com as posições dos candidatos, produzindo uma seleção de nomes compatíveis. Acesse aqui.