SÃO PAULO – Um estudo da consultoria Universum listou as empresas nas quais o jovem brasileiro mais sonha em trabalhar. Dentre elas, Google era dono da segunda posição e a Apple figurava no quinto lugar. Essas gigantes da tecnologia, baseadas na California, nos Estados Unidos, não precisam ser sonhos tão distantes, pois elas, assim como Amazon, Twitter e Facebook também estão contratando por aqui.

Veja nessa lista do 5coisas, para quais áreas essas gigantes estão à espera de brasileiros interessados:

1. Amazon

Desde 2011, a Amazon tem um data center baseado em São Paulo. Graças a ele, a Amazon está à procura de engenheiros (mecânico e elétrico), gerentes de negócios e desenvolvedores.

Além disso, com a proximidade do início das operações da Amazon por aqui (chegando com loja virtual, venda de e-books e, possivelmente, de Kindles), surgem vagas relacionadas à gerência do e-reader, na área de marketing e de relações públicas. Em julho, o Link apurou que um dos pontos que emperravam a chegada da gigante do varejo online por aqui eram questões acerca de cobrança de tributos (para essa área existe uma vaga senior também).

Há muitas outras. Veja a lista a completa aqui.

2. Twitter

No Twitter, são apenas três vagas. Todas para o pessoal de marketing. Para duas delas, esperam-se candidatos com pelo menos 10 anos de experiência no mercado (este e este); a outra espera alguém com quatro. Como requisito, um bom inglês, saber se relacionar com pessoas, e ser dono da capacidade de convencer as empresas brasileiras de que usar o Twitter pode ser benéfico para o negócio delas.

Aqui, há uma lista com todas as vagas internacionais do Twitter (Nova York, Londres, Dublin, Tóquio e San Francisc0).

3. Apple

A Apple precisa de gente para fazer a mediação com seus revendedores, para entrar no time que gerencia a rede de assistência técnica a produtos Apple, interessados em fazer parte do corpo editorial da loja de apps da empresa, alguém para ser o cabeça das operações do iTunes Music na América Latina, outro da área administrativa para ficar de olho no iPhone. Há ainda cargo para técnicos responsáveis pelo hardware do iPhone que devem estar sempre em contato enviando feedbacks para Cupertino.

A lista completa de vagas você acessa aqui.

4. Facebook

Dentre as oportunidades para trabalhar na maior rede social do mundo, no escritório em São Paulo, estão: diretor de políticas públicas, gerente de negócios para toda a América Latina – com seis anos de experiência no mercado –, um responsável para o setor de marketing, um analista de marketing sênior, um diretor de vendas online para América Latina – com 15 anos de experiência –, um candidato para “vender o peixe” do Facebook para pequenas e médias empresas, e mais.

A lista completa está aqui.

5. Google

A empresa dona do motor de busca mais popular do mundo tem vagas de sobra por aqui. Por aqui, estão à procura de um gerente na área de comunicação – com 15 anos de experiência na área –, diretor responsável por lidar com o mercado editorial, há vagas para o setor de marketing (aqui e aqui), interessados em trabalhar pelo Youtube, ou na área de geolocalização como Maps, Local, Earth, Street View, etc. Além dessas áreas, estão à procura de alguém com conhecimento técnico, formado em ciências da computação, para acelerar a chegada de produtos como o Google Wallet, de pagamentos móveis, por aqui.

Outras vagas podem ser vistas aqui.

(Há ainda outras empresas de tecnologia como Foursquare, Flickr e Instagram que estão à procura de gente ansiosa para trabalhar. Não há vagas para escritórios no Brasil, mas ainda assim vale dar uma olhada.)

