Confira a lista do Link sobre os cinco principais memes que se espalharam pela internet neste ano

SÃO PAULO – Em 2013, mais uma vez, os memes se espalharam com velocidade pela internet junto com algumas das principais notícias do ano. Os memes já são uma característica tão forte da cultura da internet que ganharam até uma versão para tirar sarro deles, os chamados menes, que exploram o absurdo do que aconteceria se algo improvável se tornasse tão popular a ponto de virar um meme.

O Link selecionou cinco memes que marcaram 2013. Confira:

1) Harlem Shake

O fenômeno de gravar vídeos amadores feitos com a música do produtor americano Baauer, “Harlem Shake”, foi tão popular que chegou a ser considerado capaz de ameaçar o trono de “Gangnam Style”, do cantor Psy, como vídeo mais popular do YouTube. A maioria dos clipes começa mostrando uma pessoa fazendo um movimento contido ou calmo. Nesse momento, se existem outras pessoas na imagem, elas parecem alheias ao som, fazendo outra coisa. Vem então a parte em que a música “explode” e aí o cenário muda totalmente, virando uma farra de gente fazendo os passos do “Harlem Shake”, caracterizados principalmente por braços e ombros se mexendo freneticamente.

2) Rei do Camarote

O empresário Alexander de Almeida deu uma entrevista para a revista Veja São Paulo falando sobre sua agitada vida noturna e gravou um vídeo mostrando “Os 10 mandamentos do Rei do Camarote”. O vídeo viralizou, ganhou milhares de paródias na web e a frase “agrega valor ao camarote” virou o meme da vez.

3) No Céu Tem Pão?

A internet não esquece e não perdoa nada. Foi essa memória que criou um dos memes mais populares do ano ano, quando Renato Aragão contou, durante o programa Criança Esperança, na TV Globo, a história triste de uma criança pobre que, antes de morrer, perguntou à mãe: “No céu tem pão?”. Na internet, rapidamente descobriram que Renato Aragão já havia contado essa história emocionado por diversas vezes, dando origem a diversos memes.

4) Mônica Presa

Sobrou até para a Mônica. A personagem criada por Maurício de Souza ganhou uma exposição para celebrar seus 50 anos de existência. A Mônica Parade colocou 50 estátuas da personagem pelas ruas de São Paulo, mas uma delas foi furtada na Rua Oscar Freire e depois apareceu em Guarulhos, onde foi resgatada pela polícia.

5) Protestos

Os protestos de junho realizados em todo o País também viraram meme na web. As imagens da violência policial foram ironizadas com fotomontagens colocando a polícia em cenários inusitados, como o do clipe Thriller, de Michael Jackson. O meme da Nana Gouveia ressurgiu, dessa vez colocando a modelo em meio aos protestos, e a proibição do vinagre deu origem a um pôster falso do filme “V de Vingança”, que virou “Vde Vinagre”. Diversas montagens mostrando celebridades internacionais supostamente apoiando os protestos também foram levadas a sério por muita gente.