Empresa faz aniversário de 15 anos na sexta-feira, 27; listamos serviços pouco divulgados, mas úteis e divertidos

SÃO PAULO – Hoje é dia de acener as velinhas em Mountain View, Califórnia: o Google está fazendo 15 anos nessa sexta-feira, 27.

Há controvérsias sobre a oficial data de nascimento da empresa, mas a própria organização americana decidiu, em 2005, comemorar seu aniversário em todo dia 27 de setembro. À época, a alteração foi feita para coincidir com a divulgação de um número recorde de páginas que o site de buscas conseguiu indexar.

Criado por dois estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, a companhia foi fundada oficialmente em 4 de setembro de 1998, apesar de já ter seu domínio registrado na internet desde 15 de setembro de 1997.

De lá para cá, a empresa cresceu e, além de ser o site de buscas mais popular do mundo (tendo até se transformado em um sinônimo para o verbo “pesquisar”), criou e comprou uma série de serviços e produtos que mudaram o mundo como o vemos hoje, como o Chrome, o Android, o Gmail, o YouTube, o Maps e o Orkut.

Entretanto, a companhia também é responsável por várias ideias pouco divulgadas, mas bastante interessantes. O 5coisas lista alguns desses serviços curiosos e desconhecidos do Google.

Art Project: sempre sonhou em visitar os maiores museus ao redor do mundo sem sair da sua poltrona de casa? O Google te ajuda a transformar sua meta em realidade com o Art Project, que disponibiliza o acervo de 265 instituições culturais ao redor do mundo, incluindo o Museu d’Orsay (França), o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) e o Museu Rainha Sofia (Espanha), muitos deles em modo similar ao do GoogleStreetView. Dois museus brasileiros estão presentes no serviço: a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP)

What do you love?: ao contrário do que parece, este não é um serviço para dizer o que você ama para o Google e todos ficarem felizes. O What do you love serve perfeitamente para quem quer buscar informações sobre um tópico em diferentes áreas do Google, como imagens, mapas, livros, traduções e até mesmo objetos em 3D. Na imagem abaixo fizemos o teste com a palavra “Beatles”, e encontramos vídeos, discussões e até mesmo gráficos da popularidade do grupo de Liverpool na web.

Google Mars: irmão caçula e desprezado do Google Earth, o Google Mars é tudo aquilo que se espera que ele seja a partir do momento que se ouve seu nome. Isto é: um Google Earth que te mostra as principais regiões, montanhas e acidentes geográficos… de Marte.

Build with Chrome: um dos brinquedos mais populares do século XX, o Lego também é parte dos produtos da Google que ninguém conhece. Parceria entre a filial australiana do site de buscas e a Lego, o Build with Chrome deixa seus usuários brincarem em terrenos vazios por toda a Austrália, além de explorar as construções já feitas.

Transliterate: quem nunca pediu ajuda ao Google Translate na hora de entender um texto em outra língua que atire a primeira pedra. Mas que tal escrever em outra língua? É isso o que o Transliterate faz, ajudando quem o utiliza a digitar com teclados nas línguas de cada país, incluindo versões em árabe, coreano, chinês e japonês. Para os ideogramas,