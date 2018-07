Separamos cinco tipos de presentes práticos que podem ser comprados ou baixados ainda hoje – a tempo para a sua festa de Natal

SÃO PAULO – Não deu tempo tempo de comprar o presente do seu amigo ou daquele parente e não quer aparecer de mãos vazias na ceia de Natal hoje à noite?

Se você não se programou direito ou ficou com medo de enfrentar os shoppings, separamos aqui cinco tipos de presentes fáceis de serem preparados de última hora. Há muita coisa boa (e até de graça) que pode, num pendrive ou CD, ser empacotada de uma forma diferente e criativa para ficar com o seu toque pessoal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

1. Vales

Caso não conheça bem o gosto da pessoa, o vale-presente virtual é uma opção bem prática. Ela pode trocá-lo por livros, músicas,assinaturas e até ligações. Veja abaixo algumas opções de valores e serviços (clique na imagem para ampliá-la):

2. Games vintage

Jogos antigos que marcaram a sua infância, como Super Mario 3, Sim City 200 e Lemmings, estão disponíveis para download. No site My Abandonware, por exemplo, é possível encontrar vários deles.

3. Livros

O site www.gutenberg.org contém milhares de livros em português para Kindle, iPad e outros e-readers. Caso queira um presente para crianças, é possível encontrar inclusive contos infantis do século 19.

A livraria Saraiva também disponibilizou 148 livros para download gratuito. Os títulos variam de clássicos, como “A Metamorfose”, “Dom Casmurro” e “Memórias Póstumas de Brás Cubas” a obras do cinema nacional, como “Feliz Natal”, “Estômago”, “Não Por Acaso” e “O ano em que meus pais saíram de férias”. Além do farquivo em PDF, alguns estão disponíveis no formato e-Pub, de livro eletrônico.

4. Música

Vários artistas brasileiros lançaram o disco novo de graça na internet. Algumas opções: “Tudo tanto”, de Tulipa Ruiz; “Metal Metal”, de Kiko Dinucci, e Calavera, do trompetista Guizado.

5. Fimes

Se o seu presenteado curtir a temática de cultura digital, vários filmes livres analisam o copyright e a cultura de internet. Procure por: Steal this film, RIP (A remix de manifesto) e Everything is a Remix.

+ Veja outros 5coisas

—-

Leia mais:

• 5coisas: rádios online

• 5coisas: ferramentas para trabalhar de casa

• 5coisas: cursos nas melhores universidades

• 5coisas: para não esquecer de nada