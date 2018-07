Navegue sem ser monitorado por empresas de marketing com cinco opções de extensões

SÃO PAULO – A reportagem de capa do Link dessa semana mostra como a empresa de marketing Acxiom coleta informações sobre as pessoas e as vende para empresas. Uma das maneiras de conseguir esses dados é embutindo nos sites programas que monitoram sua navegação. Existem maneiras de escapar do Big Brother comercial.

Veja nessa lista do 5coisas os principais aplicativos para impedir os sites de saber por onde você navega:

1. Ghostery

Além de identificar os elementos ocultos de sites que você visita, o Ghostery dá a opção de bloquear cada um individualmente. Segundo o site oficial, hoje ele já detecta mais de 1000 ferramentas de monitoramento. Dá para ver o que cada elemento listado faz e a que companhia pertence. Também esconde os anúncios e botões de redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn. Disponível para Chrome, Firefox, iOs e Safari. Baixe o app no site do Ghostery.

2. TrackerBlock

Tem basicamente as mesmas funções do Ghostery, mas sua interafce mostra mais detalhadamente quais sites e cookies estão ativos em seu navegador. Disponível para Firefox.

3. Incognito

Exclusivo do Safari, bloqueia o monitoramento de Google Analytics, Google Adsense, Facebook e Twitter. Ainda impede que o Youtube identifique os vídeos incorporados que você assiste em outros sites. Baixe pelo site do complemento.

4. Do Not Track Plus

Conforme surgem novas ferramentas de monitoramente, esse app vai atualizando sua lista para manter sua navegação privada. Pode ser instalado no Firefox, Internet Explorer, Chrome, e Safari. O site oficial reconhece seu navegador e faz a instalação.

5. Google Ads Preferences

Extensão do próprio Google, desativa os cookies deixados em seu navegador para criar anúncios on-line. Só pode ser instalado no Chrome, mas você pode desabilitar essa função na sua conta Google.

