Sensação da última semana no mundo dos games e líder das lojas de aplicativos, o jogo Flappy Bird foi retirado da AppStore e da PlayStore no domingo, 9, por seu criador, o vietnamita Doug Nguyen.

Segundo ele, em entrevista à Forbes, a decisão foi tomada após o jogo ter se tornado “viciante demais”, apesar de oferecer um desafio bastante simples aos usuários: basta tentar fazer com que um pássaro voe através de canos; para mantê-lo no ar, é preciso continuar clicando sobre a ave. “Era apenas para ser uma distração em momentos de relaxamento”, contou o rapaz à revista americana. Estima-se que o game faturasse cerca de US$ 50 mil com anúncios por dia.

A remoção causou comoção no mundo todo: em sites de leilões como eBay e Mercado Livre, era fácil achar ofertas infladas por smartphones que tinham o jogo instalado, e não foram poucos os desenvolvedores que tentaram criar substitutos para o Flappy Bird. Se você não chegou a tempo de ver o passarinho laranja voar pela sua tela, o Link agora te indica cinco desses bons ‘reservas de luxo’ para ao menos entender e ter um gostinho do que foi essa brincadeira toda.

1 – Helicóptero: surgido bem antes do Flappy Bird, esse jogo pode ser facilmente encontrado no Google com os termos “helicopter game”, e consiste em fazer um helicóptero passear por uma caverna verde e escura. Mais primário, impossível, mas divertidíssimo. Só para navegadores.

2: Splashy Fish: novo dono do primeiro lugar da App Store no mundo todo, o Splashy Fish tem um design muito parecido com o do Flappy Bird, mas troca os ares pelo fundo do mar. Não está disponível para Android, entretanto.

3 – Ironpants: passar por entre os canos é uma tarefa tão difícil que muita gente fica se sentindo um super-herói ao atingir pontuações elevadas no Flappy Bird. O Iron Pants levou isso a risca, e no lugar do passarinho, trouxe à tona um herói mascarado. Roda em iOS e Android.

4 – Flappy Doge: inspirado no meme do cachorro metido à besta que tem rolado pela internet há tempos, o Flappy Doge troca o passarinho pelo cão divertido. So much doge, so much fun. Só em navegadores.

5 – O que você quiser: criado pelo desenvolvedor João Paulo Apolinário Passos, esse gerador de Flappy Jogos permite a qualquer um escolher o personagem principal de seu jogo e uma figura para substituir o passarinho e os canos. Só para navegadores, mas com uma vantagem: você pode fazer com a cara de qualquer um dos seus amigos.