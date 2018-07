De máquina que lança bolinhas a coleira que twitta: cinco tecnologias que podem mudar a vida do seu animal

SÃO PAULO – Tem tecnologia para tudo — e com nossos bichos de estimação não é diferente. Vários aparelhos ou aplicativos podem ajudar os donos a cuidar dos seus animais e a entendê-los melhor. Eles ajudam, por exemplo, a calcular o ritmo de exercícios, a hora da alimentação e até mesmo a acalmar o bicho com música feita especialmente para o ouvido dele.

Veja cinco produtos que são bons para os donos e seus bichos:

Ele permite ao dono acompanhar o cachorro remotamente. Um sensor na coleira detecta o que o cachorro está fazendo e twitta em tempo real o que está acontecendo para uma conta no Twitter (do animal, é claro). O aparelho custa US$ 15 na Amazon.

O app, disponível para Android e iOS, permite calcular o tempo de caminhada para traçar um plano de exercícios para o cão (e o dono, é claro). É possível criar perfis de animais diferentes e ver as estatísticas dos passeios. Gratuito.

É um robô controlado por controle remoto que promete gastar a energia dos cães mais ativos. Ele atinge até 35 km/h e custa US$ 230.

Outro aparelho que promete ser útil para cães empolgados: que tal uma máquina que lança bolinhas automaticamente? A GoDogGo lança bolinhas a até 12 metros de distância. É possível abastecê-la com várias bolinhas ou uma só. Custa US$ 139.

É um app para iOS que funciona como uma rádio, produzindo sons agradáveis para cães, gastos e até cavalos. É possível escolher músicas só para uma espécie ou, por exemplo, seu gato e você. A ideia é induzir relaxamento e outras sensações positivas nos animais (e nos humanos, por que não?).