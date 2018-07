SÃO PAULO – A nova geração de videogames começa a dar suas caras nesta sexta-feira, 15, com o lançamento nos EUA do PlayStation 4 – o console chega ao Brasil no dia 29 por polêmicos R$ 4 mil. A leva de novidades continua nas próximas duas semanas com a chegada do Xbox One ao mundo (incluindo o País) na sexta seguinte, dia 22, e com a aparição do Wii U no mercado brasileiro na terça-feira, 26.

Entretanto, para você que não está a fim de gastar seu rico dinheirinho com as novidades, quer esperar os preços caírem ou simplesmente prefere lembrar como era gostoso jogar com gráficos poucos realistas e meio toscões, o Link preparou esse 5coisas especial.

Abaixo, escolhemos cinco sites nos quais é possível jogar online games antigos de consoles que marcaram gerações no mundo todo, como o Atari 2600, o Master System, o Game Boy, o Super Nintendo e o Mega Drive, em jogos icônicos como Pac-Man e Sonic. Aperta start e vem com a gente.

Quem nunca comeu um fantasminha em Pac Man que atire a primeira pedra. FOTO: Reprodução Quem nunca comeu um fantasminha em Pac Man que atire a primeira pedra. FOTO: Reprodução

Atari: Considerado por muitos o primeiro videogame a atingir as massas, nas décadas de 1970 e 1980, o Atari marcou época com jogos como Pong (no qual dois ‘goleiros’ rebatem uma bola), Pac Man, Enduro e Pitfall, e todos eles podem ser jogados no Virtual Atari, cujo layout até imita o do console de verdade, com direito a cartuchos e botões.

Você sabia que a Turma da Mônica tem um jogo para Master System? Pois é! FOTO: Reprodução Você sabia que a Turma da Mônica tem um jogo para Master System? Pois é! FOTO: Reprodução

Master System: Lançado pela SEGA no final dos anos 1980 (1986 no Japão, 1989 no Brasil), o Master System era vendido no Brasil pela Tec Toy, e conquistou muita gente com jogos de plataforma populares como Sonic e Alex Kidd. O sucesso no País foi tanto que a empresa até desenvolveu games verde-amarelos, adaptados de franquias estrangeiras. É o caso de Mônica no Castelo do Dragão, que pode ser jogado no SMS Gamezyte.

Pika-pika-pikachu! Temos que pegar! FOTO: Reprodução Pika-pika-pikachu! Temos que pegar! FOTO: Reprodução

Game Boy: o videogame portátil da Nintendo teve seis versões, sendo que a primeira foi lançada em 1989, e a última, em 2005. O Virtual GBX reúne jogos feitos para todas essas versões, incluindo games que fizeram a cabeça da geração que cresceu nos anos 1990, como as várias versões de Pokémon e Tetris, que venderam que nem água.

Poucas coisas são mais legais que ouvir um ‘Finish Him’ ao jogar Mortal Kombat. FOTO: Reprodução Poucas coisas são mais legais que ouvir um ‘Finish Him’ ao jogar Mortal Kombat. FOTO: Reprodução

Super NES: conhecido no Brasil também como Super Nintendo, o SNES foi lançado no Japão em 1990 e chegou ao País em 1993. Com gráficos em 16-bits, o videogame teve audiência cativa graças à séries como Metroid, Zelda e Mario, além de jogos de luta como Street Fighter 2 e Mortal Kombat, e clássicos do futebol como o International Superstar Soccer. Jogue todos eles no Virtual Super NES.

Olha o Sonic aí! FOTO: Reprodução Olha o Sonic aí! FOTO: Reprodução

Mega Drive: Sucessor do Master System, o Mega Drive também foi lançado no fim da década de 1980 (1988 no Japão, 1990 no Brasil) e competiu de frente com o Super Nintendo, continuando a clássica rivalidade entre Sonic e o encanador Mario. Também distribuído por aqui pela Tec Toy, o console fez grande sucesso – com o Master System, fez a empresa ter 75% do mercado nacional. Além de Sonic, dá para gastar horas no SSEGA (o emulador do console) com Mortal Kombat, FIFA 97 e o curioso Moonwalker, cujo herói é ninguém menos que… Michael Jackson.