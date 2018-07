SÃO PAULO - No dia que a morte de Steve Jobs completa um ano, separamos cinco momentos em vídeo que ajudam a entender melhor a história e a personalidade do cofundador da Apple – seus discursos, seu lado ‘ruim’, bordões e o relacionamento com o seu biógrafo.

1. Discurso em Stanford em 2005

Provavelmente o momento mais conhecido de Jobs, o discurso em Stanford em 2005 foi feito quando ele estava no final do processo de recuperação da cirurgia que retirou um tumor de seu pâncreas. O texto do discurso foi capa do Link do dia 9 de outubro de 2011, uma edição especial sobre a morte de Jobs. “Você provavelmente já viu, ouviu ou leu isso. Mas de tudo o que foi dito sobre Steve Jobs, o que queremos dizer sobre ele é o que ele disse de si mesmo. “

2. Apresentação do primeiro iPhone em 2007

“Depois de anos de especulações, a Apple finalmente anunciou o iPhone na última terça-feira, durante a apresentação do CEO da empresa na Macworld Expo, em São Francisco (EUA). Mistura de iPod com telefone celular, o aparelho não só atendeu às expectativas dos fãs como as superou, incluindo diversos programas para acesso à internet”, trecho da matéria do Link, publicada em 15 de janeiro de 2007.

3. Trecho do filme ‘O Triunfo dos Nerds’

Em entrevista para Robert Cringely, Jobs afirma: “Também sou uma dessa pessoas que não se importam em ser corretas. Só me importo com o sucesso”.

É o lado “mau de Jobs”, lembrado pelo Link na análise “Ser um bom homem de negócios não o torna um homem bom” de Alexandre Matias.

4. ’One MoreThing’

“Mais uma coisa”. Esse era a deixa de Jobs durante lançamentos de produtos para anunciar uma grande surpresa. Foi após essa fala que ele anunciou produtos como o iPod Shuffle e o MacBook Pro.

5. Roda Viva com Walter Isaacson

Walter Issacson, biógrafo de Jobs, deu uma longa entrevista ao Roda Viva no início deste ano. Embora também fale de outros trabalhos seus, Issacson esclarece como era seu relacionamento com Jobs.

