Pelo menos Guerra nas Estrelas finalmente será lançado em Blu-Ray, com mais de 30 horas de extras.

O lançamento nerd do dia: Guerra nas Estrelas, claro. Apesar do anúncio feito hoje, o box com os seis episódios da saga de George Lucas só estará disponível nas lojas em setembro. Mas você já pode reservar o seu…

A sigla numérica que não para de crescer do dia: 4G. Seja no tablet da RIM ou nos novos super smartphones, o 4G com sua maior velocidade na transmissão de dados é tendência definitiva para todos os aparelhos wireless a partir de agora. A evolução já tinha sido apontada nos Estados Unidos com o sucesso do Evo 4G, da HTC, mas 2011 deve ser o ano de consolidação da tecnologia. Só falta as operadoras brasileiras fazerem um esforcinho para melhorar a rede nacional.

Após uma bem-sucedida dieta, Cathy Ward decidiu se presentear com uma tatuagem homenageando aqueles que a inspiraram na luta contra a obesidade: os personagens da saga Crepúsculo (Twilight).

A história triste do Facebook do dia: A britânica Simone Back, de 42 anos, anunciou uma tentativa de suicídio pela rede social — mas seus amigos não acreditaram. O post recebeu cerca de 150 comentários, mas ainda assim, o maior esforço que conseguiram fazer foi enviar uma mensagem de celular para sua mãe, que sequer podia subir as escadas até o apartamento da filha. Foi a mãe, Jennifer Langridge, de 60 anos, quem chamou a polícia. Back chegou a ser levada para o hospital, mas morreu em consequência da overdose de comprimidos.

O vídeo mais visto no Brasil nesta quinta-feira foi uma cena de entrevista com o governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, em que o político explicava a atuação da polícia até, por conta de um movimento brusco, derrubar uma mesa e quebrar um copo.