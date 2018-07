Mais de 66 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil, e o brasileiro passa em média 44 horas por mês na web (66 horas na frente do computador). Os dados foram divulgados pelo Ibope nesta semana e mostram que a média do brasileiro é maior que grande parte do mundo: está na frente EUA (40 horas), Reino Unido (37 horas) e Japão (31 horas).

Gráfico apresentado pelo Ibope mostra a quantidade de pessoas que tem acesso a internet no Brasil

O número 66,3 milhões de pessoas que acessam à internet se refere a todos aqueles que usam a web em qualquer local que seja. A quantidade de pessoas que possuem o serviço em casa, ainda é pequena se pensarmos no número total de habitantes do País (cerca de 190 milhões): apenas 42,3 mi tem internet em casa. No trabalho, 46,8 milhões.

Foto: Thiago Queiroz/AE

Publicidade

A publicidade na internet, que muitos sonham ser a fonte que irá pagar pelo conteúdo produzido, mas que ainda não atingiu os patamares de mídias tradicionais (como televisão e jornais impressos), também vêm crescendo: a pesquisa AdRelevance registrou, só em dezembro de 2009, 4.491 campanhas publicitárias, realizadas por 1.784 anunciantes e divulgadas por meio de 15.872 banners.

e-commerce

O grande destaque do comércio eletrônico foram as versões digitais das lojas de varejo (Casas Bahia, Lojas Americanas e todas suas similares). Em dezembro, o número de acessos nestes sites subiu 2,9% e atingiu a maior audiência na história (lembrando que dezembro é o mês do natal e isso com certeza deve influenciar muito nestes dados).

Vídeos na web

Em dezembro, 23 milhões de pessoas acessaram sites de vídeos na web (a pesquisa não especifica, mas a enorme maioria com certeza entrou no YouTube). O tempo médio que o brasileiro gasta assistindo vídeos na web é de uma hora e cinco minutos por mês (ainda é menos que um longa metragem).