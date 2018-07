Lançamento da Apple do dia: Uma loja de aplicativos para seus computadores Mac. Basicamente, a ideia é usar o modelo de sucesso usado para distribuir os programas para iPhone e “faturar com as vendas em alta de Macs”.

Compra do dia: A Zynga, empresa se jogos sociais como o FarmVille, comprou o navegador social Flock, que possui 10 milhões de usuários no mundo, como conta o Mashable.

Plágio e processo judicial do dia: O Groupon, maior site de vendas coletivas do mundo, está processando o Scoopon, seu similar australiano. A empresa pede que o concorrente seja retirado do ar por atrapalhar o uso do domínio Groupon.com.au e por violar a marca do gigante.

O BuzzFeed fez uma coletânea com as 10 barbas mais esquisitas do mundo.

Número do dia: Em 2010, o WordPress teve 6 milhões de novos blogs e 23 bilhões de pageviews.