SÃO PAULO – Com o agravamento da crise hídrica, cresce a procura dos paulistanos por informações relacionadas ao tema. Para atender essa demanda, a internet já conta com uma série de ferramentas e locais de divulgação de informações, todas iniciativas não-governamentais.

As alternativas vão desde páginas com links de notícias a mapas virtuais onde se pode registrar problemas como falta d’água. O Link listou algumas das iniciativas. Confira:

• Idec/Tô sem água

O Instituto de Defesa do Consumidor preparou uma página em seu site onde o cidadão pode deixar um relato, preenchido como uma ficha com informações pessoais e da falta d’água em sua residência, ou pressionar a Sabesp através de um email que pede informações sobre sobre horário de interrupção de abastecimento.

• Faltou água

Mapa colaborativo criado com Google Maps onde se pode registrar locais onde há problema de fornecimento. Basta o usuário escrever o nome da rua que quer incluir. O mapa pode ser visto em diferentes graus de detalhe. A visão geral da Grande São Paulo revela uma grande quantidade de reclamações em todas as regiões.

• De onde vem a água

Mapa que mostra a origem da água da sua casa. É só digitar o CEP que ele informa qual o sistema de abastecimento, destacando no mapa a área servida por ele. A ferramenta foi desenvolvida pela Campanha de Olho nos Mananciais, do Instituto Socioambiental.

• Rios (in) visíveis

Com dados do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais no Município de São Paulo (PMAPSP), este mapa do Coletivo Escafandro se propõe a fazer um levantamento de todos os rios e córregos que existem sob o solo paulistano. Segundo os criadores, como as informações são incompletas, o mapa é aberto à contribuições de dados dos usuários.

• Água SP

Site de uma iniciativa que se define como “coalizão de sociedade civil para contribuir com a construção de segurança hídrica em São Paulo”, reunindo coletivos ativistas, ONGs ambientalistas e entidades de proteção aos direitos do consumidor. Agrega links para mapas, ferramentas de participação, campanhas de esclarecimento e informações detalhadas sobre a crise hídrica.

• Cisterna já

Página de informações sobre cisternas, usadas para captar água da chuva, de lojas de tambores a instaladores a instruções de montagem. O grupo que mantém a página diz que tem como objetivo ”aumentar a resiliência urbana diante da crise da água”.

• #SPsemágua

Ferramenta do Estado que junta depoimentos, fotos ou vídoes relacionados ao problema d’água. Os registros podem ser feitos no Twitter, Facebook ou Instagram e precisam conter a hashtag #SPsemagua.