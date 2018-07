Números também mostram que quase metade delas já passou por alguma situação ofensiva na rede

SÃO PAULO – Pesquisa mostra que 70% das crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos têm pelo menos um perfil em alguma rede social. O número alto corresponde também a frequência de acesso: 47% entram todo dia. A menor frequência é para fazer trabalhos escolares, já que apenas 13% usam a internet para estudar diariamente.

Os números fazem parte da primeira pesquisa TIC KIDS Online, produzida pelo Centro de Estudos sobre as tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) através de um acordo com a London School of Economics (LSE). O CETIC adaptou para o Brasil a metodologia usada em uma pesquisa feita Europa. A pesquisa entrevistou 1.580 crianças e adolescentes, entre 9 e 16 anos.

Entre outras informações relevantes, estão as crianças que relataram ter vívido alguma situação ofensiva ou que as tenha chateado. Quase metade dos entrevistados (47%), que passaram por algo assim, disseram que isso aconteceu pela Internet.

A pesquisa completa pode ser vista em www.cetic.br.