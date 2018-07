A Microsoft vendeu mais de 8 milhões de unidades do sistema de controle de videogames por movimento Kinect nos primeiros 60 dias desde o lançamento do produto. O volume supera a meta de 5 milhões, traçada pela empresa, e ultrapassa as vendas do dispositivo rival produzido pela Sony.

A Sony vendeu 4,1 milhões de unidades do Move — que, assim como o Kinect, acompanha os gestos executados pelo corpo do usuário — nos primeiros dois meses de lançamento. Entretanto, esse número não leva em consideração o movimento das vendas de dezembro.

A Sony lançou o Move em setembro na América do Norte e em outubro no Japão. O aparelho custa US$ 50 e o pacote com o PlayStation 3 sai por US$ 400. O Kinect, lançado no início de novembro, custa US$ 150 ou US$ 300 se vendido junto com o Xbox 360 de 4 gigabytes.

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, afirmou ainda, durante a Consumer Electronics Show de Las Vegas, que as operadoras celulares norte-americanas Sprint e Verizon Wireless vão começar a distribuir aparelhos baseados no Windows Phone 7 no primeiro semestre deste ano.

/BILL RIGBY (REUTERS)