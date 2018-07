Campanha do Ministério da Saúde com a rede social começou há três meses; transplantes bateram recorde no País no início deste ano

SÃO PAULO – Em 30 de julho, o Ministério da Saúde e o Facebook lançaram aos usuários da rede social a possibilidade de se declarar doador de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, nestes quase três meses, mais de 80 mil pessoas já compartilharam a decisão solidária com sua rede de amigos.

“Esta é mais uma ferramenta que contribuirá para a nossa campanha de incentivo, temos que usar as redes sociais para mobilizar e engajar pessoas que apoiam a causa. Precisamos fazer com que esta ideia seja multiplicada e alcance o maior número de pessoas”, disse em comunicado o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando o projeto foi lançado.

A novidade já estava disponível nos Estados Unidos, e tem por objetivo engajar as pessoas e espalhar a ideia no círculo de convivência de cada usuário. “Acreditamos que, por simplesmente dizer às pessoas que você é um doador de órgãos, daremos um importante passo na conscientização a respeito desta causa tão importante”, explicou em um comunicado Alexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook para a América Latina.

É muito simples se declarar um doador no Facebook: vá em sua linha do tempo e clique em “Evento Cotidiano”, ícone à direita na barra superior do seu campo de atualização de status (veja abaixo). A seguir, selecione a opção “Saúde e bem-estar” e, depois, clique em “Doador de órgãos”. Você pode configurar quem terá acesso a essa informação — “Público” ou “Amigos”.

A partir de então, sua opção por se tornar doador ficará visível em sua linha do tempo. É possível ainda compartilhar quando, onde e por que o usuário decidiu se tornar um doador.

FOTOS: Reprodução

Cabe ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde, essa ferramenta não substitui o caminho legal que a ser percorrido: a família continua sendo a responsável pela autorização da doação de órgãos. No entanto, esta passa a ser uma das maneiras de conscientizar parentes e amigos de pessoas que possuam este desejo.

Doações

O Brasil bateu recorde ao registrar 13,6 doadores por milhão de população (PMP), meta prevista para 2013. Nos primeiros quatro meses de 2012, foram realizados 7.993 transplantes — um crescimento de 37% em comparação ao mesmo período de 2011, quando foram notificados 5.842 transplantes.

Assista ao filme oficial da campanha de doação de órgãos 2012:

Mais informações na página “Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas”. O Ministério da Saúde também possui outras páginas na rede social, tais como: doação de sangue, hepatites virais, amamentação e doação de leite materno, dengue e aids.

