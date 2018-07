De julho a setembro, foram habilitados mais de 850 mil dispositivos 3G, sendo 415 mil celulares e 436 modems de acesso à internet pela rede móvel, chegando a um total de 4,9 milhões de aparelhos 3G. A tecnologia 3G permite uma troca de dados mais veloz em redes de celular, o que criou uma nova categoria de acesso à internet, a banda larga móvel. Desde que foi lançada no Brasil, em 2007, a banda larga móvel se tornou uma alternativa aos serviços de internet residenciais usando modems 3G conectados no computador.

A expansão no terceiro trimestre, porém, foi menor do que nos períodos anteriores. Foram 978 mil habilitações de abril a junho e 882 mil, de janeiro a março. O celulares 3G foram os maiores responsáveis pelo crescimento no segundo semestre (645 mil), devido a promoções que coincidem com o período do dia das mães.

O estudo também mostra que a comercialização do serviço ainda está muito focada nos consumidores de maior renda, o que dificulta a popularização. O preço cobrado pelas operadoras para pacotes de 500MB custa em média R$ 76. No Chile o valor é de R$ 54,30. No México, R$ 45,43. E na Argentina, R$ 31,20. Para pacotes de 1GB, o preço médio no Brasil é de R$ 80. Comparando com a Europa, a média de preço é de R$ 90 na Espanha, R$ 60 em Portugal e R$ 17 no Reino Unido.

Apesar disso, as redes 3G já estão disponíveis para 63,9% da população brasileira, que vive nos 12,4% dos municípios brasileiros atendidos pela tecnologia.

O estudo completo pode ser baixado no site da Huawei.