O “como se faz” do dia: O Mashable apresenta o programa Ninite, que facilita a instalação e a atualização de aplicativos e softwares para Windows e Linux ao reuni-los em uma página fácil de entender.

A aparição de Zuckerberg do dia: O criador e presidente-executivo do Facebook vai ser estar nas bancas em menos de uma semana. Hoje, foi divulgada a capa da revista Mad que trará uma caricatura de Zuckerberg na capa com o título “As 50 piores coisas sobre o Facebook”.

Infográfico do dia: Computação em nuvem.