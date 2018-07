A empolgação é grande. O All Things Digital fala que um plano de dados ilimitado pode ser lançado. O TechCrunch lista cinco jeitos que esse anúncio pode mudar o cenário da tecnologia móvel – e diz, ainda, que a Verizon vai poder “apontar e rir” da AT&T caso o plano ilimitado se confirme. O Mashable levanta a hipótese de o celular atrelado à Verizon já estar nas lojas no fim deste mês. O Wall Street Journal diz que a adesão à nova operadora pode trazer milhões de usuários a Apple.

Foto: Reprodução

O segredo da Apple do dia: Conforme noticiou o jornal El País, um grupo de acionistas pediu que a Apple desse explicações sobre como será o processo de sucessão de Steve Jobs. A preocupação nada tem a ver com a saúde do executivo. O medo é mesmo com o que será da empresa sem ele. A Apple se negou a dar informações, alegando que isso poderia gerar um problema estratégico.

As repercussões da CES do dia: A maior feira de tecnologia terminou ontem e, hoje, listas e reportagens de repercussão foram surgindo durante o dia. O Huffington Post montou uma lista com os piores lançamentos realizados durante o evento. O io9 fez uma galeria com óculos que colocariam inveja em Lady Gaga, que lançou um óculos-câmera pela Polaroid na CES.