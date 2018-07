Empresário da Apple também é reconhecido como uma das pessoas mais influentes do design industrial do último século

SYDNEY/PARIS – Mesmo antes de morrer, Steve Jobs garantiu seu lugar no mundo do design industrial como uma das pessoas mais influentes do último século. O Mac, o iPod e o iPhone, gerados a partir de sua visão de casar a alta tecnologia com uma forma simples e elegante, já são reconhecidos pelos designers como os produtos mais icônicos da era digital.

Steve Jobs durante a apresentação do iPad 2, mais fino e mais leve que o primeiro modelo do tablet. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

As criações do cofundador da Apple não apenas mudaram a forma de as pessoas comunicarem, verem filmes, ouvirem música e comprarem na internet, mas as telas grandes e os softwares amigáveis do Mac também tornam a vida mais fácil para arquitetos, editores, artistas e estilistas de moda.

“Um dos verdadeiramente grandes mentores e designers”, disse o arquiteto britânico Norman Foster, conhecido por trabalhar em grandes projetos como a Millennium Bridge e o bairro suíço apelidado de “The Gherkin”, em Londres.

“Steve Jobs nos encorajou a desenvolver novas formas de olhar para o design a fim de refletir sua habilidade única de se mover para frente e para trás entre a grande estratégia e a minúcia das pequenas disposições internas”, disse Foster, que projetou a nova sede da Apple na Califórnia.

/ Mark Bendeich e Astrid Wendlandt (REUTERS)

