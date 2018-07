Fundada em 2010, empresa está focada em países em desenvolvimento. FOTO: Reuters Fundada em 2010, empresa está focada em países em desenvolvimento. FOTO: Reuters

Paul Mozur

Shanshan Wang

THE NEW YORK TIMES

Na China, a batalha do smartphone costumava ser um confronto entre Samsung e a Apple. Não é mais. No verão passado, uma companhia chinesa, a Xiaomi, passou para o primeiro lugar no competitivo mercado chinês, tornando-se a terceira maior fabricante de celulares do mundo.

Fundada em 2010 como ágil startup que vendia celulares que se caracterizavam por um projeto inteligente a preços baratos pela internet, a Xiaomi, era a lanterninha da fila. Mas uma astuta estratégia de mídia social e um plano de negócios que enfatizava os serviços de vendas que funcionam por telefone ajudaram a Xiaomi a atrair o apoio dos jovens chineses ligados em novas tendências.

Com a previsão de que na China serão adquiridos 500 milhões de smartphones em 2015 – mais que o triplo dos Estados Unidos, segundo a consultoria IDC – a Xiaomi está prestes e se consolidar como uma das mais poderosas fabricantes de celulares do mercado mais importante do mundo.

Agora, os fundadores da companhia, entre eles o empreendedor chinês Li Jun e o ex-executivo do Google, Lin Bin, acreditam que estes avanços permitirão tornar sua marca globalmente conhecida.

Evitando mercados como os EUA e a Europa, Li e Lin voltam-se para os grandes países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, onde esperam utilizar as redes de e-commerce para vender seus celulares baratos e de alta qualidade e reproduzir o seu sucesso chinês.

Mas há consideráveis desafios a vencer. A Xiaomi ainda não tem uma carteira de patentes, o que a torna vulnerável a processos das concorrentes. Na semana passada, ela foi temporariamente impedida de vender na Índia por causa de um problema de patentes com a empresa sueca de telecomunicações Ericsson.

Serviços.

Embora a Xiaomi ganhe mais dinheiro com a venda de telefones, o projeto da companhia é aumentar a lucratividade vendendo serviços de entretenimento e aplicativos pelo telefone. “Vender o celular não é o fim do negócio”, disse Lin numa entrevista. “É o começo.”

Embora alguns aspectos do modelo de empresa da Xiaomi estejam voltados para as peculiaridades da China, Lin acredita que poderá funcionar no exterior. Particularmente, ele disse que a companhia visará mercados com grandes populações, com uma infraestrutura de e-commerce já desenvolvida e frágeis operadoras de telecomunicações. O último ponto é importante porque, se grandes provedores de serviços oferecerem aos consumidores importantes subsídios para os celulares, a vantagem que a Xiaomi ganha com a venda de telefones baratos desaparecerá.

“Eu colocaria a China em primeiro, a Índia em segundo, a Indonésia em terceiro, e depois talvez o Brasil e a Rússia”, disse.

Uma nova rodada de captação de recursos poderá fazer disparar o valor da Xiaomi para até US$ 40 bilhões, mais que sua rival mais conhecida, a Lenovo, segundo uma fonte a par do processo. Os bancos de investimentos já estão cortejando a companhia antes de uma oferta pública inicial de ações, que, segundo pessoas da companhia, deve demorará anos.

“Os banqueiros consideram a Xiaomi a futura Alibaba”, comentou um banqueiro.

/ TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA