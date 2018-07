Repaginada do Flickr e do Yahoo Mail dão sinal de que Yahoo quer recuperar o posto perdido

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Sem mudanças significativas há muito tempo, duas grandes novidades anunciadas essa semana dão sinal de que o Yahoo quer voltar à boa posição que acabou perdendo nos últimos anos para empresas como Facebook e Google. A repaginada do Flickr e do serviço de e-mail do Yahoo são os primeiros resultados da gestão de Marissa Mayer, a ex-funcionária do Google que assumiu o cargo de presidente do Yahoo em julho deste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O principal anúncio foi do aplicativo novo do Flickr para o iOS, que reposicionou o site de compartilhamento de fotos entre os aplicativos móveis. A tentativa é colocar o Flickr no repertório não só de usuários de máquinas fotográficas tradicionais. “O iPhone é a câmera mais popular entre os 80 milhões de usuários do Flickr”, diz o anúncio para a imprensa.

Algumas mudanças aproximam o app novo do Instagram – 16 filtros, ferramentas de edição, página com atividades dos contatos -, mas uma chama atenção por ir justamente no caminho oposto dos concorrentes. O aplicativo preza pela integração com as rede sociais. As fotos postadas no app do Flickr podem ir com alta qualidade para o Facebook e Twitter – e não apenas a URL. Uma análise da Wired afirma: “Se esse aplicativo tivesse aparecido há três anos, o Instagram não existiria hoje”.

O efeito da gestão de Marissa já reflete nas ações da empresa, que acumulam ganho de 25% e estão no maior nível desde setembro de 2008, de acordo com a Reuters. Os próximos passos do Yahoo merecem atenção.