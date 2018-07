Os brasileiros são os que mais acessam sites de compra coletiva na América Latina. Pouco mais de 16% dos internautas no País — 6,8 milhões de visitantes — entraram em sites do tipo em abril, de acordo com números divulgados nesta quarta-feira, 1, pela empresa de análises ComScore. É a maior proporção de usuários entre os países analisados (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela).

De acordo com a consultoria, o Groupon é o site mais popular no País e na região. Ele teve 2,5 milhões de visitantes únicos em abril (6% dos internautas brasileiros). O Groupalia é o segundo do ranking, com 2,3 milhões. Em seguida vêm Peixe Urbano (2,1 milhões na América Latina), Click On (1,9 milhão) e o agregador ApontaOfertas (1 milhão).

Os dados levam em conta os usuários com mais de 15 anos que acessam a internet de casa ou do trabalho — lan houses e smartphones não são contabilizados.

Google Offers. Também nesta quarta, o Google iniciou o teste de seu site de compras coletivas, chamado Google Offers, na cidade norte-americana de Portland. A iniciativa é uma ameaça ao líder GroupOn — que o Google tentou comprar no ano passado (leia mais no Radar Tecnológico).

