Pesquisa mostra que reação no Twitter varia entre liberal e conservadora de maneira irregular à da opinião pública

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A reeleição de Barack Obama para a presidência dos EUA no ano passado conseguiu uma avaliação positiva de 77% no Twitter. Números de uma pesquisa de opinião pública revela uma aprovação bem menor, de apenas 44%. Seria o Twitter um veículo de liberais? Para uma pesquisa realizada pela Pew Research Center a resposta é nem sempre. Avaliação mostrou que em outros casos a reação conservadora no Twitter foi maior do que na pesquisa de opinião pública.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

No trabalho de um ano, a Pew Research estudou oitos casos e notou reações em sua maioria liberais no Twitter diante do público em geral em momentos como a quando Obama teve um desempenho fraco no primeiro debate com Mitt Romney ou a decisão que a proibição do casamento gay na Califórnia era inconstitucional.

Já nos casos do discurso anual State Of Union e do discurso de posse de Obama a audiência do Twitter foi mais conservadora do que a opinião pública. Nos dois casos, a maioria dos comentários no Twitter era de avaliações negativas a Obama.

Só em dois casos Twitter e pesquisa pública concordaram: a manutenção da lei de reforma do sistema de saúde pela Suprema Corte e quando Mitt Romney apresentou seu vice candidato. Reação negativa venceu nos dois campos.

A pesquisa avalia duas razões em especial para tamanha diferença. A primeira é audiência do Twitter, que representa uma parcela pequena da população norte-americana. O segundo fator é a disposição de determinados grupos discutirem certos assuntos.

A inconstância existe porque o alcance das notícias que chegam ao público do Twitter e ao público em geral é muito diferente. A Pew avalia que o uso dos adultos no Twitter é insignificante. O usuário padrão do Twitter não dá uma amostra do público em geral — é em geral formada por um jovem com menos de trinta anos e inclinação democrata.

Outras diferenças em questão incluem a idade, já que menores não participam de pesquisas de opinião pública, mas participam do Twitter. A inclusão de pessoas que não vivem nos Estados Unidos no Twitter é outro ponto.

A avaliação constatou que geralmente cada assunto é comentado por grupos diferentes. Quem comentou a questão do casamento homossexual não comentou a eleição de Obama, dado o volume de tweets muito diferente para cada história.

A instituição considerou que o lado bom do Twitter é permitir avaliação da opinião de determinados grupos, mas quando a questão é avaliação geral do público adulto se trata de uma ferramenta fraca.